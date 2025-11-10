Трехлетний ребенок облокотился на дверь лифта и провалился в шахту

Мальчика успел поймать отец

10 ноября 2025, 18:15, ИА Амител

В Воронеже ребенок упал в шахту лифта, после того как облокотился на дверь, сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что все произошло в ЖК "Крымский квартал" на улице Конструкторов, когда семья с трехлетним сыном возвращалась домой. В ожидании лифта мальчик прислонился к двери, которая внезапно открылась от толчка, и он провалился вниз. Отец бросился вслед за сыном и смог его вытащить. У малыша остались только синяки на голове и спине.

Как уточняет Baza, представитель строительной компании заявил, что сейчас проводится детальная проверка лифтового оборудования для установления причин открытия двери.