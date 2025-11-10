Трехлетний ребенок облокотился на дверь лифта и провалился в шахту
Мальчика успел поймать отец
10 ноября 2025, 18:15, ИА Амител
В Воронеже ребенок упал в шахту лифта, после того как облокотился на дверь, сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что все произошло в ЖК "Крымский квартал" на улице Конструкторов, когда семья с трехлетним сыном возвращалась домой. В ожидании лифта мальчик прислонился к двери, которая внезапно открылась от толчка, и он провалился вниз. Отец бросился вслед за сыном и смог его вытащить. У малыша остались только синяки на голове и спине.
Как уточняет Baza, представитель строительной компании заявил, что сейчас проводится детальная проверка лифтового оборудования для установления причин открытия двери.
23:14:49 10-11-2025
Аж сердце замерло🤦
09:38:15 11-11-2025
Хорошо, что все хорошо закончилось, а если б в этот момент лифт приехал тогда беда.
10:18:15 11-11-2025
везде и всюду пишут:"не прислоняйтесь к дверям лифта!" .это хорошо первый этаж и шахта неглубокая.
15:31:41 12-11-2025
Гость (10:18:15 11-11-2025) везде и всюду пишут:"не прислоняйтесь к дверям лифта!" .это ... Ну эти вот теперь не будут прислоняться, и за ребенком может смотреть начнут, а не руки в брюки, глаза в телефоны.
10:54:26 11-11-2025
хорошо, что все закончилось хорошо.