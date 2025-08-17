Тренер по дефиле и "Жемчужина Магнитогорска". Как выглядит "Миссис Россия — 2025"
В XXV всероссийском конкурсе красоты среди замужних женщин победила Екатерина Семенова из Челябинской области
17 августа 2025, 08:30, ИА Амител
Обладательницей титула "Миссис Россия – 2025" стала представительница Урала – 37-летняя Екатерина Семенова из Магнитогорска. Финальное шоу конкурса красоты прошло в Москве, в Театральном центре "На Плющихе". Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказала агентству победительница, в ее копилке уже есть титулы "Краса Магнитки", "Краса уральского федерального округа" и "Жемчужина Магнитогорска". После участия в конкурсах она стала их организатором и режиссером-постановщиком.
«На сегодняшний день я тренер по дефиле. Очень хотелось поучаствовать именно на федеральном, а не только на региональном уровне и побороться за главную корону», – отметила Семенова.
Второй по значимости титул – "Гран-при миссис Россия – 2025" – завоевала Юлия Смолякова из Самары.
Участницами конкурса в 2025 году стали жены героев СВО, предпринимательницы, педагоги, врачи и многодетные матери: шесть из них воспитывают четверых и более детей. Всего в XXV всероссийском конкурсе красоты среди замужних женщин приняли участие 46 мам из 22 городов. Самой молодой из них стала 26-летняя Юлия Савочкина из Смоленска, а самой взрослой – 63-летняя Марина Савельева из Нижнего Новгорода.
