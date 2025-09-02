Третий провальный. "Коттеджные" земли в пригороде Барнаула остались без покупателей

"Дом.рф" не смог продать почти 200 га под частные дома и "переключился" на земли под многоэтажное строительство

02 сентября 2025, 09:15, ИА Амител

Земельный участок во Власихе под коттеджи / Фото: "Дом.рф"

Аукцион, на котором разыгрывали территорию 57,2 га в барнаульской Власихе, провалился: на него не было подано ни одной заявки. Это третий участок в пригороде под коттеджи, который остался без внимания. Ранее "Дом.рф" пытался найти инвесторов на две площадки: 74,7 га и 63,5 га.

Эксперты считают, что сформированные лоты несут много проблем. Во-первых, их предоставляют под комплексное развитие (инвестор должен будет построить все сети, дороги и социальные объекты), во-вторых, пока в городе и пригороде спрос на частные дома остыл.

«Мы видим, что сейчас закончился платежеспособный спрос. Выставленные на торги почти 200 га – это в перспективе огромное число коттеджей, которые сейчас не востребованы. Почему никто не анализирует, каким образом реализуются проекты, земли под которые уже были разыграны на торгах? Я не понимаю, зачем на рынок еще "выкидывают" участки. Мотивация может быть только одна – реализовать планы, которые были "сверстаны" пять лет назад. Однако так уже не получится: этот товар сегодня никому не нужен», – ранее рассказал amic.ru руководитель компании "Фирсова Слобода" Михаил Кочетов.

Кроме того, эксперты указывают, что компании-застройщики, которые уже возводят коттеджные поселки во Власихе на землях "Дом.рф", столкнулись с массой проблем (в том числе с долгим согласованием от "Дом.рф") и платят штрафы за срыв сроков.

Кстати, сейчас строительное сообщество следит за другими актуальными торгами от "Дом.рф" в Барнауле. Рядом с городским аэропортом на аукцион выставили 404 га (девять лотов) под комплексное развитие: помимо многоэтажек, участки также нужно полностью обеспечить инфраструктурой.

Эксперты считают, что эти земли могут привлечь застройщиков низкой стоимостью (например, за 86,7 га просят минимум 1 млн рублей). Однако велика опасность дальнейших спекуляций и невыполнения обязательств.