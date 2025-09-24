Три человека погибли при атаке беспилотников в Новороссийске
Трое оказались заблокированы в подвале проката самокатов после попадания дрона в здание
24 сентября 2025, 19:25, ИА Амител
В результате атаки беспилотников на Новороссийск погибли три человека, еще восемь пострадали. Как сообщает Shot, нападение началось около 12:00 по мск с налета морских дронов, семь из которых были уничтожены.
Около 12:40 беспилотник поразил парковку у гостиницы "Новороссийск", где загорелись четыре автомобиля. Через пять минут были зафиксированы повреждения квартир и возгорания на крышах семи зданий. Три человека оказались заблокированы в подвале проката самокатов после попадания дрона в здание.
Шесть пострадавших, включая ребенка, доставлены в больницу: трое – в состоянии средней тяжести, трое – в тяжелом состоянии.
В городе введен режим ЧС, сохраняется угроза повторных атак. В акватории Черного моря продолжают уничтожать украинские дроны.
19:36:07 24-09-2025
А нельзя дроны сбивать на границе или за населённым пунктом ?
21:59:11 24-09-2025
Гость (19:36:07 24-09-2025) А нельзя дроны сбивать на границе или за населённым пунктом ... Наверно там некому сбивать.
С ростом периметра растет и рассеянность
22:47:35 24-09-2025
Гость (19:36:07 24-09-2025) А нельзя дроны сбивать на границе или за населённым пунктом ... Наивный
07:52:28 25-09-2025
Дроны в Новороссийске, а интернет отрубили в Барнауле. где логика?
08:03:13 25-09-2025
Гость (07:52:28 25-09-2025) Дроны в Новороссийске, а интернет отрубили в Барнауле. где л... Гость, это хорошо, может обыватель очнется от дурмана.