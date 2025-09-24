Три человека погибли при атаке беспилотников в Новороссийске

Трое оказались заблокированы в подвале проката самокатов после попадания дрона в здание

24 сентября 2025, 19:25, ИА Амител

Атака беспилотников в Новороссийске / Фото: Shot

В результате атаки беспилотников на Новороссийск погибли три человека, еще восемь пострадали. Как сообщает Shot, нападение началось около 12:00 по мск с налета морских дронов, семь из которых были уничтожены.

Около 12:40 беспилотник поразил парковку у гостиницы "Новороссийск", где загорелись четыре автомобиля. Через пять минут были зафиксированы повреждения квартир и возгорания на крышах семи зданий. Три человека оказались заблокированы в подвале проката самокатов после попадания дрона в здание.

Шесть пострадавших, включая ребенка, доставлены в больницу: трое – в состоянии средней тяжести, трое – в тяжелом состоянии.

В городе введен режим ЧС, сохраняется угроза повторных атак. В акватории Черного моря продолжают уничтожать украинские дроны.