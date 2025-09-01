Три человека пострадали в ДТП со скорой в Сызрани
Водитель "Газели" не убедился в безопасности поворота и столкнулся с иномаркой
01 сентября 2025, 17:45, ИА Амител
Фото: ГУ МВД по Самарской области
Жесткое ДТП с участием скорой помощи произошло в Сызрани. Как сообщает "Волга.ньюс", авария произошла 31 августа в переулке Волжском.
47-летний водитель "Газели" поворачивал налево на перекрестке, не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным Kia Rio под управлением 37-летнего мужчины.
В аварии пострадали три человека, находившиеся в скорой. 27-летний мужчина отказался от госпитализации, 21-летнюю девушку госпитализировали, 29-летней – назначено амбулаторное лечение.
