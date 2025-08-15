НОВОСТИПолитика

Три российских самолета приземлились на Аляске, где пройдет саммит Путина и Трампа

В США прибыли журналисты кремлевского пула и представители делегации РФ

15 августа 2025, 07:33, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru
Самолет / Фото: amic.ru

Три самолета Ил-96-300 специального летного отряда "Россия", вылетевшие из московского аэропорта Внуково 14 августа, прибыли в город Анкоридж на Аляске, где состоится саммит Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Flightradar24.

Согласно информации портала, за полетом воздушных судов следили более 18 тысяч человек.

Так, на Аляску уже прибыли представители российской делегации: глава РФПИ Кирилл Дмитриев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев.

Как пишет РБК, в 02:15 по московскому времени в Анкоридж прибыл самолет с журналистами кремлевского пула. Время полета составило 9 часов 40 минут. Борт преодолел расстояние 7971 км.

Напомним, встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени. Саммит состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Со слов помощника российского главы Юрия Ушакова, сначала Путин и Трамп проведут встречу тет-а-тет, а затем – с участием делегаций.

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Ушаков назвал время начала переговоров Путина и Трампа

Вместе с российским лидером на Аляску полетят министры, в том числе главы Минобороны и Минфина
Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

09:06:46 15-08-2025

- "Три самолета Ил-96-300 специального летного отряда "Россия", вылетевшие из московского аэропорта Внуково 14 августа, прибыли в город Анкоридж на Аляске," ----------- Три самолета! Для чего такой огромный цыганский табор? За такие деньги можно, что то полезное в экономике сделать.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:57 15-08-2025

Гость (09:06:46 15-08-2025) - "Три самолета Ил-96-300 специального летного отряда "Росси... Это если в школе на тройки учился, то можно думать, что за такие деньги можно что то сделать в экономике.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:46:35 15-08-2025

Гость (09:50:57 15-08-2025) Это если в школе на тройки учился, то можно думать, что за т...
Экономике Барнаула не помешала бы новая ливневка

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:52:31 15-08-2025

Гость (11:46:35 15-08-2025) Экономике Барнаула не помешала бы новая ливневка... Да,...новая ливневка в Барнауле конечно важнее чем встреча в Анкоридже.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:24:14 15-08-2025

Гость (09:06:46 15-08-2025) - "Три самолета Ил-96-300 специального летного отряда "Росси... Элементарная безопасность. Полагаю, что дальше, разжевывать не нужно.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:09 15-08-2025

Понты дороже денег...

  -7 Нравится
Ответить
