Три российских самолета приземлились на Аляске, где пройдет саммит Путина и Трампа
В США прибыли журналисты кремлевского пула и представители делегации РФ
15 августа 2025, 07:33, ИА Амител
Три самолета Ил-96-300 специального летного отряда "Россия", вылетевшие из московского аэропорта Внуково 14 августа, прибыли в город Анкоридж на Аляске, где состоится саммит Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Flightradar24.
Согласно информации портала, за полетом воздушных судов следили более 18 тысяч человек.
Так, на Аляску уже прибыли представители российской делегации: глава РФПИ Кирилл Дмитриев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев.
Как пишет РБК, в 02:15 по московскому времени в Анкоридж прибыл самолет с журналистами кремлевского пула. Время полета составило 9 часов 40 минут. Борт преодолел расстояние 7971 км.
Напомним, встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени. Саммит состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Со слов помощника российского главы Юрия Ушакова, сначала Путин и Трамп проведут встречу тет-а-тет, а затем – с участием делегаций.
09:06:46 15-08-2025
- "Три самолета Ил-96-300 специального летного отряда "Россия", вылетевшие из московского аэропорта Внуково 14 августа, прибыли в город Анкоридж на Аляске," ----------- Три самолета! Для чего такой огромный цыганский табор? За такие деньги можно, что то полезное в экономике сделать.
09:50:57 15-08-2025
Гость (09:06:46 15-08-2025) - "Три самолета Ил-96-300 специального летного отряда "Росси... Это если в школе на тройки учился, то можно думать, что за такие деньги можно что то сделать в экономике.
11:46:35 15-08-2025
Гость (09:50:57 15-08-2025) Это если в школе на тройки учился, то можно думать, что за т...
Экономике Барнаула не помешала бы новая ливневка
14:52:31 15-08-2025
Гость (11:46:35 15-08-2025) Экономике Барнаула не помешала бы новая ливневка... Да,...новая ливневка в Барнауле конечно важнее чем встреча в Анкоридже.
17:24:14 15-08-2025
Гость (09:06:46 15-08-2025) - "Три самолета Ил-96-300 специального летного отряда "Росси... Элементарная безопасность. Полагаю, что дальше, разжевывать не нужно.
10:38:09 15-08-2025
Понты дороже денег...