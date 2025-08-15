Три российских самолета приземлились на Аляске, где пройдет саммит Путина и Трампа

В США прибыли журналисты кремлевского пула и представители делегации РФ

15 августа 2025, 07:33, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Три самолета Ил-96-300 специального летного отряда "Россия", вылетевшие из московского аэропорта Внуково 14 августа, прибыли в город Анкоридж на Аляске, где состоится саммит Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Flightradar24.

Согласно информации портала, за полетом воздушных судов следили более 18 тысяч человек.

Так, на Аляску уже прибыли представители российской делегации: глава РФПИ Кирилл Дмитриев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и посол России в США Александр Дарчиев.

Как пишет РБК, в 02:15 по московскому времени в Анкоридж прибыл самолет с журналистами кремлевского пула. Время полета составило 9 часов 40 минут. Борт преодолел расстояние 7971 км.

Напомним, встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени. Саммит состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Со слов помощника российского главы Юрия Ушакова, сначала Путин и Трамп проведут встречу тет-а-тет, а затем – с участием делегаций.