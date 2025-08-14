Ушаков назвал время начала переговоров Путина и Трампа

Вместе с российским лидером на Аляску полетят министры, в том числе главы Минобороны и Минфина

14 августа 2025, 16:35, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Встреча российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа на Аляске начнется в 22:30 мск 15 августа. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

Встреча запланирована на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Сначала лидеры двух государств проведут встречу тет-а-тет, а после – с участием делегаций. В российскую вошли Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина РФ Антон Силуанов и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов, а после – проведут совместную пресс-конференцию. Центральной темой будет урегулирование украинского кризиса.