Трое амурчан похитили и избили школьника ради выкупа в 6 тысяч рублей

Отпустили мальчика только после того, как мать перевела деньги

03 сентября 2025, 09:34, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Амурской области трое молодых жителей села Тыгда оказались на скамье подсудимых после похищения 15-летнего подростка и вымогательства у него денег. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, инцидент произошел утром 24 августа 2025 года.

По данным следствия, парни в возрасте 18, 19 и 22 лет подкараулили школьника у его дома. Сначала они избили подростка, затем силой затащили в машину и увезли к родственнику одного из нападавших. Там издевательства продолжились. Злоумышленники требовали от жертвы 6 тысяч рублей, угрожая дальнейшим насилием. Испуганный подросток согласился, и мать перевела требуемую сумму на счет одного из обвиняемых. После этого пленника отпустили.

«Судом в отношении подследственных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям – "Похищение человека" и "Вымогательство, совершенное группой лиц с применением насилия". Теперь молодым людям грозит серьезный срок.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 50-летний житель Рубцовска похитил женщину и приковал ее наручниками и цепью к дивану.