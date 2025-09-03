Трое амурчан похитили и избили школьника ради выкупа в 6 тысяч рублей
Отпустили мальчика только после того, как мать перевела деньги
03 сентября 2025, 09:34, ИА Амител
В Амурской области трое молодых жителей села Тыгда оказались на скамье подсудимых после похищения 15-летнего подростка и вымогательства у него денег. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, инцидент произошел утром 24 августа 2025 года.
По данным следствия, парни в возрасте 18, 19 и 22 лет подкараулили школьника у его дома. Сначала они избили подростка, затем силой затащили в машину и увезли к родственнику одного из нападавших. Там издевательства продолжились. Злоумышленники требовали от жертвы 6 тысяч рублей, угрожая дальнейшим насилием. Испуганный подросток согласился, и мать перевела требуемую сумму на счет одного из обвиняемых. После этого пленника отпустили.
«Судом в отношении подследственных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение», – сообщили в пресс-службе ведомства.
Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям – "Похищение человека" и "Вымогательство, совершенное группой лиц с применением насилия". Теперь молодым людям грозит серьезный срок.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 50-летний житель Рубцовска похитил женщину и приковал ее наручниками и цепью к дивану.
09:48:08 03-09-2025
Насмотрятся фильмов "патриотического содержания" и копируют поведение.
10:57:04 03-09-2025
Вот интересно, что у них в башках? Там даже вакуума наверно нет, расстрел и точка
12:06:12 03-09-2025
Статьи серьезные. Большая вероятность реальный срок за 80 долларов на троих. По идее лучше бы была альтернатива в нашем законодательстве о выплате потерпевшему по 2 миллиона рублей с каждого. 1. Не нужно лет 5 кормить троих идиотов. 2. Уроком было бы для других уродов. 3. Возмещен бы был моральный вред ребенку и матери. На эти деньги могли бы переехать в другой населенный пункт и жить спокойно. Не отпускать пока не выплатили деньги. Родственники подсуетились бы закредитовались и возместили бы вред, а идиоты потом бы отрабатывали на воле долги.
22:07:49 04-09-2025
Гость (12:06:12 03-09-2025) Статьи серьезные. Большая вероятность реальный срок за 80 до... Низзя так, сказать почему? Будет создан прецедент и те у кого денег немеряно вообще перестанут берега видеть, дальше сам.