Мужчину похитили и удерживали взаперти три месяца в Новосибирске

Он хотел пройти курс лечения от зависимости

07 августа 2025, 10:15, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Трое жителей Новосибирска предстанут перед судом за трехмесячное незаконное удержание мужчины в реабилитационном центре, сообщает "КП-Новосибирск" со ссылкой на прокуратуру. Фигурантам инкриминируют похищение человека, незаконное лишение свободы и мошенничество в особо крупном размере.

В феврале 2024 года один из жителей города обратился в местный реабилитационный центр с просьбой помочь знакомому избавиться от наркотической зависимости. Доверяя репутации учреждения, он полностью оплатил курс лечения за своего друга.

Однако вместо оказания помощи руководитель центра совместно с двумя бывшими пациентами организовали преступную схему. Под предлогом оказания помощи они заманили потерпевшего на встречу, после чего насильно доставили его в учреждение и удерживали там в течение трех месяцев.

Преступники не ограничились незаконным лишением свободы. Они принудили жертву оформить кредит под залог собственного дома и земельного участка, в результате чего мужчина лишился недвижимости и потерял более трех миллионов рублей. Кроме того, один из обвиняемых убедил потерпевшего заложить в ломбард ювелирные украшения для инвестирования в мнимый бизнес-проект, присвоив себе более 100 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. Все обвиняемые остаются под стражей на период следствия и судебного разбирательства.

