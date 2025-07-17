НОВОСТИОбщество

Три кота из зоны СВО начали новую жизнь в Театре кошек Куклачева

Сотрудники будут наблюдать за животными

17 июля 2025, 18:50, ИА Амител

Три кота / Фото: создано в нейросети Kandinsky
Трех котов, привезенных из зоны СВО, приняли на службу в московский Театр кошек Куклачева, сообщает РИА Новости. После прохождения карантина и периода адаптации специалисты начнут занятия с животными.

Театр кошек Куклачева принял троих новых питомцев и, возможно, будущих артистов. Коты были эвакуированы из районов вблизи Курска и Донецкой Народной Республики.

Благодаря бойцам и волонтерам животные получили второй шанс на жизнь, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

В пресс-службе отметили, что условия для эвакуации пушистых друзей были сложными. Животных приходилось отправлять вместе с гуманитарной помощью, в обычных коробках, а иногда даже в бронетехнике.

"Мы объединились с АНО "Кошкин дом", журналом "Питомцы" и группой компаний "ВИК", чтобы дать этим животным шанс начать все сначала. Благодаря совместным усилиям фронтовые кошки получили не просто крышу над головой, но и возможность стать частью чего-то большего", – прокомментировал ситуацию Дмитрий Куклачев, заслуженный артист России.

В ведомстве сообщили, что после прохождения необходимого карантина и периода адаптации с новыми питомцами начнут работать специалисты. Сотрудники театра будут наблюдать за поведением каждого из котов и определят, кто из них проявит талант к цирковому искусству.

Sic semper tyrannis

19:45:47 17-07-2025

Жили кошки себе жили, потом пришла война, а теперь вообще цирк. Чёт это напоминает и нашу собственную жизнь.

Гость

21:35:19 17-07-2025

Sic semper tyrannis (19:45:47 17-07-2025) Жили кошки себе жили, потом пришла война, а теперь вообще ци... В отличие от кожаных, они на матке сопли по экрану не мажут. Кабы не кошки- не было бы нашей цивилизации... Мы им по гроб обязаны тем, что имеем.

Гость

22:25:25 17-07-2025

Гость (21:35:19 17-07-2025) В отличие от кожаных, они на матке сопли по экрану не мажут.... Чё куришь ?

Гость

11:56:03 18-07-2025

Гость (22:25:25 17-07-2025) Чё куришь ?... С вопросом что курит, как бы понятно. Вопрос в том, где такую качественную берет?

Гость

20:29:22 18-07-2025

бедные коты...

