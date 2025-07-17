Три кота из зоны СВО начали новую жизнь в Театре кошек Куклачева

Сотрудники будут наблюдать за животными

17 июля 2025, 18:50, ИА Амител

Три кота / Фото: создано в нейросети Kandinsky

Трех котов, привезенных из зоны СВО, приняли на службу в московский Театр кошек Куклачева, сообщает РИА Новости. После прохождения карантина и периода адаптации специалисты начнут занятия с животными.

Театр кошек Куклачева принял троих новых питомцев и, возможно, будущих артистов. Коты были эвакуированы из районов вблизи Курска и Донецкой Народной Республики.

Благодаря бойцам и волонтерам животные получили второй шанс на жизнь, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

В пресс-службе отметили, что условия для эвакуации пушистых друзей были сложными. Животных приходилось отправлять вместе с гуманитарной помощью, в обычных коробках, а иногда даже в бронетехнике.

"Мы объединились с АНО "Кошкин дом", журналом "Питомцы" и группой компаний "ВИК", чтобы дать этим животным шанс начать все сначала. Благодаря совместным усилиям фронтовые кошки получили не просто крышу над головой, но и возможность стать частью чего-то большего", – прокомментировал ситуацию Дмитрий Куклачев, заслуженный артист России.

В ведомстве сообщили, что после прохождения необходимого карантина и периода адаптации с новыми питомцами начнут работать специалисты. Сотрудники театра будут наблюдать за поведением каждого из котов и определят, кто из них проявит талант к цирковому искусству.