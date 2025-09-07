Трое рабочих погибли при взрыве на золотодобывающей шахте в Хабаровском крае

Трагический инцидент произошел при перевозке взрывчатого вещества

07 сентября 2025, 10:30, ИА Амител

Место гибели рабочих / Фото: Хабаровский Следком

Три сотрудника шахты в поселке Многовершинном Хабаровского края погибли в результате детонации взрывчатки, которую они перевозили на предприятии, пишет пресс-служба регионального главка СК.

ЧП произошло 6 сентября, после взрыва случился выброс газа около 20:00 по местному времени в штольне золотодобывающего АО "Многовершинное".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 217 ("Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть трех человек"). Обстоятельства инцидента выясняются.