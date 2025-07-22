Трудоголикам посоветовали есть жирную рыбу для высокой продуктивности
Есть ее следует минимум три раза в неделю
22 июля 2025, 15:20, ИА Амител
Фото: Nadiia Ganzhyi / unsplash.com
Жирная рыба помогает сохранить ясность ума и улучшить работу мозга, особенно у трудоголиков, заявила news.ru диетолог-гастроэнтеролог Ольга Шестакова.
По ее словам, есть такую рыбу лучше минимум трижды в неделю.
"К жирной рыбе относятся лосось, скумбрия, сельдь и сардина. Это поможет снизить нейровоспаление и повысить когнитивные функции, что доказано в исследованиях в Скандинавских странах, где люди до пожилого возраста сохраняют ясность ума. Чем больше рыбы они едят, тем более ясным остается их ум", – сказала специалист.
Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова предостерегла россиян от чрезмерного употребления фруктов.
16:50:13 22-07-2025
Особенно цена на них впечатляет 😊.
22:39:37 22-07-2025
Гость (16:50:13 22-07-2025) Особенно цена на них впечатляет 😊.... Селедка 137 руб/кг, сардина 152 руб/кг правда в неразделанном и замороженном виде. Лосось и скумбрия подороже тут не поспоришь))