Трудоголикам посоветовали есть жирную рыбу для высокой продуктивности

Есть ее следует минимум три раза в неделю

22 июля 2025, 15:20, ИА Амител

Фото: Nadiia Ganzhyi / unsplash.com

Жирная рыба помогает сохранить ясность ума и улучшить работу мозга, особенно у трудоголиков, заявила news.ru диетолог-гастроэнтеролог Ольга Шестакова.

По ее словам, есть такую рыбу лучше минимум трижды в неделю.

"К жирной рыбе относятся лосось, скумбрия, сельдь и сардина. Это поможет снизить нейровоспаление и повысить когнитивные функции, что доказано в исследованиях в Скандинавских странах, где люди до пожилого возраста сохраняют ясность ума. Чем больше рыбы они едят, тем более ясным остается их ум", – сказала специалист.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова предостерегла россиян от чрезмерного употребления фруктов.

Гость

16:50:13 22-07-2025

Особенно цена на них впечатляет 😊.

гость

22:39:37 22-07-2025

Гость (16:50:13 22-07-2025) Особенно цена на них впечатляет 😊.... Селедка 137 руб/кг, сардина 152 руб/кг правда в неразделанном и замороженном виде. Лосось и скумбрия подороже тут не поспоришь))

