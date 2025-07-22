Трудоголикам посоветовали есть жирную рыбу для высокой продуктивности

Есть ее следует минимум три раза в неделю

22 июля 2025, 15:20, ИА Амител

Фото: Nadiia Ganzhyi / unsplash.com

Жирная рыба помогает сохранить ясность ума и улучшить работу мозга, особенно у трудоголиков, заявила news.ru диетолог-гастроэнтеролог Ольга Шестакова.

По ее словам, есть такую рыбу лучше минимум трижды в неделю.

"К жирной рыбе относятся лосось, скумбрия, сельдь и сардина. Это поможет снизить нейровоспаление и повысить когнитивные функции, что доказано в исследованиях в Скандинавских странах, где люди до пожилого возраста сохраняют ясность ума. Чем больше рыбы они едят, тем более ясным остается их ум", – сказала специалист.

