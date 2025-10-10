Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 10 октября

Дорожную ситуацию оценивают на семь баллов

10 октября 2025, 07:57, ИА Амител

Фото: Musa Haef / unsplash.com

Утром 10 октября в Барнауле образовались большие автомобильные пробки. По данным 2ГИС, дорожную ситуацию оценивают на семь баллов. Где придется постоять и какие участки лучше объезжать, рассказываем в рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт, Советской Армии

На Павловском тракте движение затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца. Расположенная рядом ул. Советской Армии скована от пр. Строителей до ул. Орловской.

Попова

Кроме того, водителям придется постоять на нескольких участках улицы Попова: от ул. Власихинской до 3-го Балтийского проезда, от ул. Балтийской до ул. Взлетной, от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов, а также на пересечении с пр. Космонавтов.

Матросова, Северо-Западная

По ул. Матросова пробка протянулась от ул. Юрина до ул. Бехтерева. Улица Северо-Западная скована от ул. Гущина до пр. Ленина.

Помимо этого, крупные заторы наблюдаются на Змеиногорском тракте, улице Юрина, шоссе Ленточный Бор и проспекте Строителей.