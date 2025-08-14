Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 14 августа

Дорожную ситуацию оценивают на три балла

14 августа 2025, 08:06, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

Трехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 14 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".

Павловский тракт, Попова

Этим утром пробка сковала Павловский тракт на участке от улицы Георгиева до улицы Попова. Напомним, вечером 13 августа на перекрестке Павловский тракт – Попова перекрыли проезд из-за ремонта дороги. Сама же Попова скована от пересечения с Павловским трактом до улицы Сергея Семенова.

Матросова

Здесь водителям придется постоять от улицы Гущина до улицы Бехтерева.

Ленточный Бор

Движение по шоссе Ленточный Бор затруднено на участке от улицы Власихинской до железнодорожного переезда.