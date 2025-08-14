Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 14 августа
Дорожную ситуацию оценивают на три балла
14 августа 2025, 08:06, ИА Амител
Трехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 14 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром пробка сковала Павловский тракт на участке от улицы Георгиева до улицы Попова. Напомним, вечером 13 августа на перекрестке Павловский тракт – Попова перекрыли проезд из-за ремонта дороги. Сама же Попова скована от пересечения с Павловским трактом до улицы Сергея Семенова.
Здесь водителям придется постоять от улицы Гущина до улицы Бехтерева.
Движение по шоссе Ленточный Бор затруднено на участке от улицы Власихинской до железнодорожного переезда.
