Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 18 августа

Дорожную ситуацию оценивают на четыре балла

18 августа 2025, 07:45, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Четырехбальные пробки образовались на улицах Барнаула утром 18 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт, Советской Армии

На Павловском тракте водителям придется постоять от улицы Целинной до улицы Белоярской. Улица Советской Армии скована от проспекта Строителей до проспекта Коммунаров.

Змеиногорский тракт

Затор на Змеиногорском тракте растянулся до пересечения с шоссе Ленточный Бор.

Кутузова

Помимо этого, растянулась огромная пробка на улице Кутузова до улицы Щетинкина.

Пробки наблюдаются на следующих участках дорог: