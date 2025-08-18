НОВОСТИТранспорт

Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 18 августа

Дорожную ситуацию оценивают на четыре балла

18 августа 2025, 07:45, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Четырехбальные пробки образовались на улицах Барнаула утром 18 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт, Советской Армии

На Павловском тракте водителям придется постоять от улицы Целинной до улицы Белоярской. Улица Советской Армии скована от проспекта Строителей до проспекта Коммунаров.

Змеиногорский тракт

Затор на Змеиногорском тракте растянулся до пересечения с шоссе Ленточный Бор.

Кутузова

Помимо этого, растянулась огромная пробка на улице Кутузова до улицы Щетинкина.

Пробки наблюдаются на следующих участках дорог:

  • Ленточный Бор;
  • ул. Лазурная;
  • ул. Попова;
  • ул. Сухэ-Батора.
Барнаул Транспорт Пробки

Комментарии 1

Avatar Picture
Бельмесево

10:38:34 18-08-2025

Затор на въезде в город на Змеиногорском тракте от Южного до новой развязки уже очень пугает.. новая схема движения на въезде в город уже почти работающая и подразумевающая движение по главной по кольцу с Южного и второстепенность для движения со Змеиногорского тракта (въезд в город в одну полосу!!!!) никого не заставляет задуматься, что тут что то надо менять уже сейчас (наличие свободного места это позволяет сделать уже сейчас) - заехать в город невозможно - это же не было задачей проекта новой развязки?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров