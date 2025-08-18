Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 18 августа
Дорожную ситуацию оценивают на четыре балла
18 августа 2025, 07:45, ИА Амител
Четырехбальные пробки образовались на улицах Барнаула утром 18 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".
Павловский тракт, Советской Армии
На Павловском тракте водителям придется постоять от улицы Целинной до улицы Белоярской. Улица Советской Армии скована от проспекта Строителей до проспекта Коммунаров.
Змеиногорский тракт
Затор на Змеиногорском тракте растянулся до пересечения с шоссе Ленточный Бор.
Кутузова
Помимо этого, растянулась огромная пробка на улице Кутузова до улицы Щетинкина.
Пробки наблюдаются на следующих участках дорог:
- Ленточный Бор;
- ул. Лазурная;
- ул. Попова;
- ул. Сухэ-Батора.
10:38:34 18-08-2025
Затор на въезде в город на Змеиногорском тракте от Южного до новой развязки уже очень пугает.. новая схема движения на въезде в город уже почти работающая и подразумевающая движение по главной по кольцу с Южного и второстепенность для движения со Змеиногорского тракта (въезд в город в одну полосу!!!!) никого не заставляет задуматься, что тут что то надо менять уже сейчас (наличие свободного места это позволяет сделать уже сейчас) - заехать в город невозможно - это же не было задачей проекта новой развязки?