Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 2 сентября

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов

02 сентября 2025, 07:48, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Семибалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 2 сентября, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт, Советской Армии

Крупный затор сковал Павловский тракт от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с улицами Попова и Трактовой.

Попова

Здесь водителям придется постоять от Павловского тракта до улицы Сергея Семенова. Кроме того, движение затруднено на пересечении с улицами Юрина и Солнечная Поляна.

Северо-Западная, Матросова

На улице Северо-Западной автомобильная пробка собралась от улицы Смирнова до проспекта Ленина. Улица Матросова скована от улицы Юрина до улицы Бехтерева.

Помимо этого, заторы наблюдаются на следующих участках дорог: