Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 2 сентября
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов
02 сентября 2025, 07:48, ИА Амител
Семибалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 2 сентября, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".
Крупный затор сковал Павловский тракт от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с улицами Попова и Трактовой.
Здесь водителям придется постоять от Павловского тракта до улицы Сергея Семенова. Кроме того, движение затруднено на пересечении с улицами Юрина и Солнечная Поляна.
На улице Северо-Западной автомобильная пробка собралась от улицы Смирнова до проспекта Ленина. Улица Матросова скована от улицы Юрина до улицы Бехтерева.
Помимо этого, заторы наблюдаются на следующих участках дорог:
- пр. Космонавтов – вдоль СНТ "Трансмаш";
- ул. Юрина – от ул. Северо-Западной до ул. Бородкина, от Малаховского кольца до остановки "Улица Островского";
- ул. Георгия Исакова – от ул. Попова до ул. Солнечная Поляна;
- ул. Солнечная Поляна – от ул. 280-летия Барнаула до остановки "Детский сад";
- шоссе Ленточный Бор – от ул. Власихинской до ул. Кутузова.
Комментарии 0