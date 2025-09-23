Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 23 сентября

Ситуацию на дорогах оценивают на семь баллов

23 сентября 2025, 07:51, ИА Амител

Утром 23 сентября крупные автомобильные пробки сковали улицы Барнаула. Согласно данным 2ГИС, дорожную ситуацию оценивают на семь баллов.

Северо-Западная, Матросова

По улице Северо-Западной движение затруднено от улицы Гущина до проспекта Ленина. Кроме того, автомобилистам придется постоять на улице Матросова, где затор протянулся от улицы Юрина до остановки общественного транспорта "Проспект Ленина".

Строителей, Павловский тракт

Пробка также образовалась на участке проспекта Строителей – от проспекта Красноармейского до переулка Ядринцева. Павловский тракт скован от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с улицей Попова.

Змеиногорский и Южный тракты

Автомобильный затор на Змеиногорском тракте собрался у строящейся развязки. Проблемы с движением транспорта возникли и на Южном тракте, вдоль СНТ "Сибирский садовод".