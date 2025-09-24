Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 24 сентября

Ситуацию на дорогах оценивают на семь баллов

24 сентября 2025, 07:58, ИА Амител

Фото: Musa Haef / unsplash.com

Крупные автомобильные пробки сковали Барнаул утром 24 сентября. Согласно сведениям 2ГИС, дорожную ситуацию оценивают на семь баллов.

Фото: 2ГИС

Павловский тракт

На Павловском тракте водителям придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также от улицы Попова до улицы Сиреневой.

Власихинская, Ленточный Бор

Движение по улице Власихинской затруднено на участке от улицы Фурманова до улицы Брусничной. Кроме того, затор наблюдается на пересечении с улицей Попова. Шоссе Ленточный Бор сковано от Власихинской до железнодорожного переезда.

Змеиногорский и Южный тракты

Затор на Змеиногорском тракте тянется от улицы Нагорной 6-й до улицы Ляпидевского. Пробка образовалась и на Южном тракте: от улицы Герцена до строящейся развязки.