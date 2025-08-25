Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 25 августа
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на три балла
25 августа 2025, 07:36, ИА Амител
Трехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 25 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром улицу Попова сковала пробка на пересечении с пр. Космонавтов, а также на участке от ул. 280-летия Барнаула до Павловского тракта.
На Павловском тракте водителям придется постоять от Малаховского кольца до улицы Шумакова. Кроме того, крупный затор сковал улицу Георгиева. Он протянулся от Павловского тракта до ул. 50 лет СССР.
Движение по Змеиногорскому тракту затруднено от СНТ "Солнечный" до строящейся развязки.
Помимо этого, пробки наблюдаются на следующих участках дорог:
- Южный тракт – вдоль СНТ "Сибирский садовод";
- ул. Кутузова;
- шоссе Ленточный Бор – от ул. Власихинской до железнодорожного переезда;
- пересечение пр. Строителей с пр. Красноармейским.
