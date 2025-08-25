Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 25 августа

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на три балла

25 августа 2025, 07:36, ИА Амител

Источник фото: Kathy / unsplash.com

Трехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 25 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Попова

Этим утром улицу Попова сковала пробка на пересечении с пр. Космонавтов, а также на участке от ул. 280-летия Барнаула до Павловского тракта.

Павловский тракт, Георгиева

На Павловском тракте водителям придется постоять от Малаховского кольца до улицы Шумакова. Кроме того, крупный затор сковал улицу Георгиева. Он протянулся от Павловского тракта до ул. 50 лет СССР.

Змеиногорский тракт

Движение по Змеиногорскому тракту затруднено от СНТ "Солнечный" до строящейся развязки.

Помимо этого, пробки наблюдаются на следующих участках дорог: