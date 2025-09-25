Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 25 сентября
Дорожную ситуацию оценивают на шесть баллов
25 сентября 2025, 07:52, ИА Амител
25 сентября Барнаул сковали крупные автомобильные пробки. По данным 2ГИС, заторовая ситуация на дорогах оценивается в шесть баллов. Где придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Движение по ул. Матросова затруднено от ул. Юрина до ул. Бехтерева. Ул. Северо-Западная, в свою очередь, скована от ул. Гущина до пр. Ленина.
Автомобилистам придется постоять на двух участках проспекта Строителей – это пересечение с пр. Красноармейским и ул. Челюскинцев. Кроме того, пробка вновь протянулась по Павловскому тракту: от улицы Фурманова до Малаховского кольца.
Помимо этого, крупные заторы наблюдаются на следующих участках улично-дорожной сети:
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская;
- шоссе Ленточный Бор – от ул. Власихинской до железнодорожного переезда;
- ул. Попова – на пересечении с Павловским трактом, а также от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов;
- ул. Молодежная – от пер. Ядринцева до пр. Красноармейского.
