Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 25 сентября

Дорожную ситуацию оценивают на шесть баллов

25 сентября 2025, 07:52, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

25 сентября Барнаул сковали крупные автомобильные пробки. По данным 2ГИС, заторовая ситуация на дорогах оценивается в шесть баллов. Где придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Матросова, Северо-Западная

Движение по ул. Матросова затруднено от ул. Юрина до ул. Бехтерева. Ул. Северо-Западная, в свою очередь, скована от ул. Гущина до пр. Ленина.

Строителей, Павловский тракт

Автомобилистам придется постоять на двух участках проспекта Строителей – это пересечение с пр. Красноармейским и ул. Челюскинцев. Кроме того, пробка вновь протянулась по Павловскому тракту: от улицы Фурманова до Малаховского кольца.

Помимо этого, крупные заторы наблюдаются на следующих участках улично-дорожной сети: