Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 29 июля
Дорожную ситуацию оценивают на три балла
29 июля 2025, 07:40, ИА Амител
Утром 29 июля на дорогах Барнаула образовались трехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром затор сковал Змеиногорский тракт от улицы Цветы Алтая до строящейся развязки.
Здесь водителям придется постоять на участке от улицы Суворова до улицы Весенней.
По улице Власихнской движение затруднено в микрорайоне "Лазурный-2" - от улицы Шумакова до улицы Попова.
Кроме того, пробки собрались на шоссе Ленточный Бор - от Власихинской до железнодорожного переезда, а также на пересечении проспектов Строителей и Красноармейского.
07:45:24 29-07-2025
Как прекрасно, что я живу не в Барнауле.
09:33:56 29-07-2025
Гость (07:45:24 29-07-2025) Как прекрасно, что я живу не в Барнауле.... сочувствую.