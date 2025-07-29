Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 29 июля

Дорожную ситуацию оценивают на три балла

29 июля 2025, 07:40, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

Утром 29 июля на дорогах Барнаула образовались трехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский тракт

Этим утром затор сковал Змеиногорский тракт от улицы Цветы Алтая до строящейся развязки.

Новосибирская

Здесь водителям придется постоять на участке от улицы Суворова до улицы Весенней.

Власихинская

По улице Власихнской движение затруднено в микрорайоне "Лазурный-2" - от улицы Шумакова до улицы Попова.

Кроме того, пробки собрались на шоссе Ленточный Бор - от Власихинской до железнодорожного переезда, а также на пересечении проспектов Строителей и Красноармейского.