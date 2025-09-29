Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 29 сентября

Дорожную ситуацию оценивают на семь баллов

29 сентября 2025, 07:50, ИА Амител

Фото: Musa Haef / unsplash.com

Утром 29 сентября Барнаул сковали семибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные 2ГИС. Где именно водителям придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском тракте затор тянется от строящейся развязки до улицы Пограничной. Судя по картам, рядом с Калманским проездом произошло ДТП. Южный тракт также скован от улицы Герцена до дорожной развязки.

Павловский тракт

Здесь автомобилистам придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца. Кроме того, пробка образовалась на пересечении с улицей Попова.

Северо-Западная, Матросова

Движение по улице Северо-Западной затруднено от улицы Гущина до проспекта Ленина. Улица Матросова скована от улицы Юрина до остановки общественного транспорта "Проспект Ленина".