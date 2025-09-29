Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 29 сентября
Дорожную ситуацию оценивают на семь баллов
29 сентября 2025, 07:50, ИА Амител
Утром 29 сентября Барнаул сковали семибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные 2ГИС. Где именно водителям придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в утренней рубрике "Туда не надо ехать".
На Змеиногорском тракте затор тянется от строящейся развязки до улицы Пограничной. Судя по картам, рядом с Калманским проездом произошло ДТП. Южный тракт также скован от улицы Герцена до дорожной развязки.
Здесь автомобилистам придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца. Кроме того, пробка образовалась на пересечении с улицей Попова.
Движение по улице Северо-Западной затруднено от улицы Гущина до проспекта Ленина. Улица Матросова скована от улицы Юрина до остановки общественного транспорта "Проспект Ленина".
