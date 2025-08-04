Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 4 августа

Дорожную ситуацию оценивают на три балла

04 августа 2025, 07:45, ИА Амител

Фото: Musa Haef / unsplash.com

Трехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 4 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Северо-Западная, Строителей

Этим утром затор сковал улицу Северо-Западную от проспекта Ленина до улицы 80-й Гвардейской Дивизии. Движение по проспекту Строителей затруднено от проспекта Красноармейского до переулка Ядринцева.

Павловский тракт, Ленточный бор

Автомобилистам придется постоять на участке Павловского тракта от улицы Фурманова до улицы Сельскохозяйственной. Крупная пробка также образовалась на шоссе Ленточный Бор – от улицы Власихинской до железнодорожного переезда.

Змеиногорский и Южный тракты

Змеиногорский тракт скован у строящейся развязки. Затор на Южном тракте тянется вдоль СНТ "Сибирский садовод".