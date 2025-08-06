Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 6 августа

Дорожную ситуацию оценивают на три балла

06 августа 2025, 07:46, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

Трехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 6 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Челюскинцев

Этим утром пробка сковала улицу Челюскинцев на двух участках: от проспекта Строителей до улицы Молодежной и от улицы Мамонтова до улицы Гоголя.

Власихинская, Ленточный бор

Водителям также придется постоять на пересечении улицы Власихинской с Лазурной и Попова. Кроме того, движение затруднено на шоссе Ленточный Бор – от Власихинской до железнодорожного переезда.

Помимо этого, крупные заторы наблюдаются на следующих участках дорог: