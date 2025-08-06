Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 6 августа
Дорожную ситуацию оценивают на три балла
06 августа 2025, 07:46, ИА Амител
Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com
Трехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 6 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".
Фото: 2ГИС
Челюскинцев
Этим утром пробка сковала улицу Челюскинцев на двух участках: от проспекта Строителей до улицы Молодежной и от улицы Мамонтова до улицы Гоголя.
Власихинская, Ленточный бор
Водителям также придется постоять на пересечении улицы Власихинской с Лазурной и Попова. Кроме того, движение затруднено на шоссе Ленточный Бор – от Власихинской до железнодорожного переезда.
Помимо этого, крупные заторы наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская;
- пересечение Павловского тракта с ул. Солнечная Поляна;
- пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова.
