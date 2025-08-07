Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 7 августа

Дорожную ситуацию оценивают на три балла

07 августа 2025, 07:40, ИА Амител

Источник фото: Kathy / unsplash.com

Трехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 7 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Строителей, Советской Армии

Этим утром пробки сковали проспект Строителей на пересечении с переулком Ядринцева и улицей Челюскинцев. Затор на улице Советской Армии собрался от проспекта Строителей до улицы Пивоварской.

Власихинская

Здесь водителям придется постоять на пересечении с улицей Попова и шоссе Ленточный Бор.

Помимо этого, крупные заторы наблюдаются на следующих участках дорог: