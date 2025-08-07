Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 7 августа
Дорожную ситуацию оценивают на три балла
07 августа 2025, 07:40, ИА Амител
Источник фото: Kathy / unsplash.com
Трехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 7 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".
Фото: 2ГИС
Строителей, Советской Армии
Этим утром пробки сковали проспект Строителей на пересечении с переулком Ядринцева и улицей Челюскинцев. Затор на улице Советской Армии собрался от проспекта Строителей до улицы Пивоварской.
Власихинская
Здесь водителям придется постоять на пересечении с улицей Попова и шоссе Ленточный Бор.
Помимо этого, крупные заторы наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Дальняя;
- пересечение Павловского тракта с ул. Попова;
- пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова.
07:47:32 07-08-2025
Только что проехал по Строителей. Нет там пробки!
08:19:18 07-08-2025
Наблюдаемый последние дни сниженный уровень заторных явлений в Барнауле можно объяснить адаптацией людей к условиям на дорогах. Пешеходные зоны усиливают этот эффект. СогласноGemini от Google второй способ помощи пешеходных зон в борьбе с заторами следующий:
* Стимулирование использования общественного транспорта: Пешеходные зоны часто интегрируются с системой общественного транспорта. Удобные переходы, остановки, расположенные в непосредственной близости, делают общественный транспорт более привлекательным. Люди могут дойти до остановки пешком, а затем продолжить свой путь на автобусе или трамвае, не используя личный автомобиль.