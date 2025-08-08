Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 8 августа

Дорожную ситуацию оценивают на три балла

08 августа 2025, 07:45, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Трехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 8 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт

Этим утром затор сковал Павловский тракт от Малаховского кольца до улицы Георгиева, а также на пересечении с улицей Попова.

Власихинская, Ленточный бор

Водителям также придется постоять на пересечении улицы Власихинской с улицей Попова. Кроме того, крупная пробка собралась на шоссе Ленточный Бор – от Власихинской до железнодорожного переезда.

Помимо этого, крупные заторы наблюдаются на следующих участках дорог: