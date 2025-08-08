НОВОСТИТранспорт

Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 8 августа

Дорожную ситуацию оценивают на три балла

08 августа 2025, 07:45, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Трехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 8 августа, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Павловский тракт

Этим утром затор сковал Павловский тракт от Малаховского кольца до улицы Георгиева, а также на пересечении с улицей Попова.

Власихинская, Ленточный бор

Водителям также придется постоять на пересечении улицы Власихинской с улицей Попова. Кроме того, крупная пробка собралась на шоссе Ленточный Бор – от Власихинской до железнодорожного переезда.

Помимо этого, крупные заторы наблюдаются на следующих участках дорог:

  • пересечение пр. Строителей с пр. Красноармейским и ул. Советской Армии;
  • пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова;
  • ул. Трактовая.
Евгений Иванов

08:49:22 08-08-2025

Я утверждаю, что поэтапное создание пешеходной зоны на проспекте Социалистическом не только не усилит заторные явления, но и в значительной мере поможет их сократить. Об этом мною подобрано много материала в ВК сообществах 'Проект Пешка Соборная, Барнаул' и 'Комфорт центра Барнаула'.
Вот как это поясняет Gemini от Google ( 3-й механизм помощи пешеходной зоны):

* Изменение транспортных потоков: Создание пешеходной зоны в центре города заставляет автомобили объезжать этот участок. Это может показаться контрпродуктивным, но на самом деле часто помогает перераспределить транспортные потоки. В результате, центральная часть города становится более привлекательной для пешеходов, а транспорт перенаправляется на более подходящие для него магистрали. Исследования показывают, что в таких случаях общая загруженность дорог не всегда увеличивается, а в некоторых случаях даже уменьшается.

