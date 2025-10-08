Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 8 октября

Самые крупные заторы сковали Южный и Павловский тракты, проспект Строителей и шоссе Ленточный Бор

08 октября 2025, 07:56, ИА Амител

Утром 8 октября в Барнауле образовались большие автомобильные пробки. По данным 2ГИС, дорожную ситуацию оценивают на семь баллов. Где водителям придется постоять и какие участки лучше объезжать, рассказываем в рубрике "Туда не надо ехать".

Строителей, Павловский тракт

Движение по проспекту Строителей затруднено на пересечении с проспектом Красноармейским, а также от улицы Челюскинцев до Павловского тракта. Сам Павловский тракт скован от улицы Фурманова до Малаховского кольца. Кроме того, придется постоять на пересечении с улицами Попова и Солнечная Поляна.

Ленточный Бор, Кутузова

Шоссе Ленточный Бор сковано на участке от улицы Власихинской до железнодорожного переезда. Пробка на улице Кутузова протянулась на 1,7 км.

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском тракте водителям придется постоять от улицы Цветы Алтая до строящейся развязки. Затор на Южном тракте тянется от улицы Герцена до дорожной развязки.

Кроме того, движение затруднено по улице Северо-Западной, Матросова, Юрина и Советской Армии.