Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 9 октября
Дорожную ситуацию оценивают на семь баллов
09 октября 2025, 07:53, ИА Амител
Утром 9 октября в Барнауле образовались большие автомобильные пробки. По данным 2ГИС, дорожную ситуацию оценивают на семь баллов. Где придется постоять и какие участки лучше объезжать, рассказываем в рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром водителям придется постоять на улице Северо-Западной: пробка тянется от улицы Гущина до проспекта Ленина. Затор также сковал улицу Матросова от улицы Восточной до проспекта Ленина.
Движение по Павловскому тракту затруднено от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с улицей Попова.
Пробки сковали несколько участков проспекта Красноармейского – от проспекта Строителей до улицы Молодежной, от улицы Интернациональной до улицы Гоголя, а также от улицы Ползунова до улицы Мамонтова. Затор на Змеиногорском тракте протянулся от института имени Лисавенко до улицы Ляпидевского.
