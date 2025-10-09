Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 9 октября

Дорожную ситуацию оценивают на семь баллов

09 октября 2025, 07:53, ИА Амител

Пробка / Фото: Albert Stoynov / unsplash.com

Утром 9 октября в Барнауле образовались большие автомобильные пробки. По данным 2ГИС, дорожную ситуацию оценивают на семь баллов. Где придется постоять и какие участки лучше объезжать, рассказываем в рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Северо-Западная, Матросова

Этим утром водителям придется постоять на улице Северо-Западной: пробка тянется от улицы Гущина до проспекта Ленина. Затор также сковал улицу Матросова от улицы Восточной до проспекта Ленина.

Павловский тракт

Движение по Павловскому тракту затруднено от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с улицей Попова.

Красноармейский, Змеиногорский тракт

Пробки сковали несколько участков проспекта Красноармейского – от проспекта Строителей до улицы Молодежной, от улицы Интернациональной до улицы Гоголя, а также от улицы Ползунова до улицы Мамонтова. Затор на Змеиногорском тракте протянулся от института имени Лисавенко до улицы Ляпидевского.