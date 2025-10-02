Туристы из Сургута нашли в Геленджике посылку из прошлого

Бутылка с запиской внутри более чем 40-летней давности была обнаружена на вершине одного из горных хребтов

Горные хребты и дороги / Фото: amic.ru

Во время пешего похода в окрестностях Геленджика группа туристов из Сургута сделала неожиданное открытие. На самой высокой точке Маркотхского хребта путешественники обнаружили стеклянную бутылку, содержащую внутри свернутый бумажный листок. По информации Telegram-канала "К-Информ. Сургут", один из участников давнего восхождения даже опознал свою фамилию в списке.

После открытия бутылки внутри была обнаружена записка, сделанная с помощью карандаша.

«Пионерский отряд под названием "Дружба" из лагеря "Сияние Севера" покорил эту гору 12 августа 1980 года», – гласил текст записки.

Ниже был перечень имен участников экспедиции, с указанием их городов проживания. Большая часть детей была из Сургута, также упоминались Тюмень и Калининград.

Фотографию этой находки опубликовали в социальных сетях. Общественность попросили оказать помощь в идентификации участников того давнего путешествия. Реакция последовала незамедлительно: один из пионеров обнаружился.

«Читал вашу новость о бутылке, обнаруженной в Геленджике. Моя фамилия есть в этом перечне. Это произошло в 1980 году, пионерский лагерь "Сияние Севера"», – поделился мужчина.

В настоящее время в социальных сетях продолжаются поиски других участников этого знаменательного события, произошедшего более четырех десятилетий назад.