Туризм дешевеет. Эксперты прогнозируют снижение цен на отдых на 30%

Также отмечается снижение стоимости авиабилетов

05 ноября 2025, 09:15, ИА Амител

Отдых на море / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Стоимость туристических поездок для россиян может сократиться на 30% в конце 2025 года и в течение 2026-го. Такой прогноз озвучил основатель агентства путешествий PrimeTours Александр Перепелкин в интервью "Газете.ru".

По словам эксперта, ситуация на туристическом рынке постепенно стабилизируется после пандемийных ограничений. Значительную роль в этом сыграло открытие границ с Китаем и расширение полетной программы во Вьетнам.

Кроме того, турецкие отельеры начали предлагать раннее бронирование туров на весенне-летний сезон уже с октября, что позволяет туристам экономить до 1,5 раза по сравнению с ценами перед вылетом.

Ярким примером тенденции стали горящие предложения в Таиланд и Вьетнам по рекордно низким ценам. На Пхукете можно найти тур на двоих на 27 ночей за 120 000 рублей, а во Вьетнам – на десять ночей за 79 000 рублей. Также отмечается снижение стоимости авиабилетов, включая прямые перелеты на Мальдивы от 49 000 рублей.

Как отметил Перепелкин, усиление конкуренции между туристическими направлениями создает благоприятные условия для путешественников. Это позволяет ожидать, что стоимость отдыха на популярных курортах станет в среднем на 30% дешевле.

Ранее туры в Китай подорожали на 15–25% из-за трехкратного роста спроса.