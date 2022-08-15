Алтайцы попросили туристов не ставить каменные башни на их земле

Основатель туроператора Wow Altai Ерболат Турлубеков обратился к туристам с просьбам не собирать из камней башни на территории Республики Алтай, сообщают «Новости Алтая».

Ерболат отметил, что когда гости республики ставят каменную башню, то это значит, что они ставят себе надгробие.

«Не ставьте каменные башни. Во многих культурах камень это предмет погребального обряда. Еще древние скифы на могилах усопших воздвигали каменные курганы, а рядом ставили каменные поминальные стелы. Вот и сейчас на могилах мы устанавливаем каменные надгробия. Значит, когда вы делаете такие башни, вы сами себе при жизни устанавливаете каменное надгробие или возводите курган», — пояснил житель Алтая.

Он также объявил флешмоб «Алтайский боулинг» и призвал камнями разбивать поставленные башни.

Ранее в Республике Алтай придумали кодекс поведения для собирателей орехов.