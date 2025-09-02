"Тигр, дохлый тигр": крупного мертвого хищника нашли на берегу Приморья. Видео

Погибшее животное оказалось взрослым самцом

02 сентября 2025, 10:54, ИА Амител

В Приморье на берегу мыса Четырех скал случайно обнаружили мертвого амурского тигра. По предварительным данным, погибший хищник оказался взрослым самцом. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Животное вынесло на сушу морем. На теле нет следов огнестрельных ранений, однако заметны повреждения, характерные для падения с большой высоты.

«Сейчас решают, как вывезти животное: подъехать на машине нельзя, только по воде», – сообщает канал.

После доставки тигра проведут все необходимые исследования и экспертизы.

