"Тигр, дохлый тигр": крупного мертвого хищника нашли на берегу Приморья. Видео
Погибшее животное оказалось взрослым самцом
02 сентября 2025, 10:54, ИА Амител
В Приморье на берегу мыса Четырех скал случайно обнаружили мертвого амурского тигра. По предварительным данным, погибший хищник оказался взрослым самцом. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Животное вынесло на сушу морем. На теле нет следов огнестрельных ранений, однако заметны повреждения, характерные для падения с большой высоты.
«Сейчас решают, как вывезти животное: подъехать на машине нельзя, только по воде», – сообщает канал.
После доставки тигра проведут все необходимые исследования и экспертизы.
