В Барнауле пройдут осенние продовольственные ярмарки 11 октября

10 октября 2025, 19:30, ИА Амител

Осенние ярмарки в Барнауле / Фото: мэрия Барнаула

В субботу, 11 октября, во всех районах Барнаула состоятся традиционные осенние продовольственные ярмарки. Как сообщили в мэрии, горожане смогут приобрести широкий ассортимент сезонных продуктов для зимних запасов.

На ярмарках будут представлены овощи – картофель, морковь, свекла, лук, тыква, перец, а также мясная и рыбная продукция, колбасные изделия, растительное масло, хлебобулочные и кондитерские изделия, фрукты и саженцы.

Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам: