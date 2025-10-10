НОВОСТИОбщество

В Барнауле пройдут осенние продовольственные ярмарки 11 октября

На ярмарках будут представлены овощи – картофель, морковь, свекла, лук, тыква, перец, а также мясная и рыбная продукция

10 октября 2025, 19:30, ИА Амител

Осенние ярмарки в Барнауле / Фото: мэрия Барнаула
В субботу, 11 октября, во всех районах Барнаула состоятся традиционные осенние продовольственные ярмарки. Как сообщили в мэрии, горожане смогут приобрести широкий ассортимент сезонных продуктов для зимних запасов.

На ярмарках будут представлены овощи – картофель, морковь, свекла, лук, тыква, перец, а также мясная и рыбная продукция, колбасные изделия, растительное масло, хлебобулочные и кондитерские изделия, фрукты и саженцы.

Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

  • Железнодорожный район – проспект Ленина, 71;

  •  Индустриальный район – ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);

  • Ленинский район – площадь Народная;

  • Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

  • Центральный район – пр. Красноармейский, 64 (парковка у ТЦ "Майский") и ул. Чайковского, 21а.

Барнаул Продукты

