В Барнауле пройдут осенние продовольственные ярмарки 11 октября
На ярмарках будут представлены овощи – картофель, морковь, свекла, лук, тыква, перец, а также мясная и рыбная продукция
10 октября 2025, 19:30, ИА Амител
В субботу, 11 октября, во всех районах Барнаула состоятся традиционные осенние продовольственные ярмарки. Как сообщили в мэрии, горожане смогут приобрести широкий ассортимент сезонных продуктов для зимних запасов.
На ярмарках будут представлены овощи – картофель, морковь, свекла, лук, тыква, перец, а также мясная и рыбная продукция, колбасные изделия, растительное масло, хлебобулочные и кондитерские изделия, фрукты и саженцы.
Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:
Железнодорожный район – проспект Ленина, 71;
Индустриальный район – ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);
Ленинский район – площадь Народная;
Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
Центральный район – пр. Красноармейский, 64 (парковка у ТЦ "Майский") и ул. Чайковского, 21а.
