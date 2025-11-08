Убийц криптомошенника Новака отправили в СИЗО

Как оказалось, в деле замешана целая преступная группа

08 ноября 2025, 07:20, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Константин Шахт, которого подозревают в жестоком убийстве криптомиллионера Романа Новака и его супруги, заключен под стражу. Октябрьский районный суд постановил, что он будет находиться в следственном изоляторе до последних дней декабря, передает Telegram-канал "Mash на Мойке".

По данным следствия, Шахт является одним из троих, причастных к убийству Новака и его жены. Преступление было совершено на арендованной вилле в ОАЭ, где Константин и двое его сообщников, предположительно, убили и расчленили бизнесмена. Утверждается, что после этого Шахт вернулся в Санкт-Петербург и уехал в Кейптаун, ЮАР, где включил телефон жертвы, создавая видимость, что Роман жив и путешествует.

Известно, что до 2007 года Шахт работал в органах внутренних дел, но был осужден за распространение наркотиков, после чего отбыл тюремное заключение. Обвиняемый отрицает свою причастность к тому преступлению. В отношении Константина возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.