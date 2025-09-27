Ученые NASA предложили нанести ядерный удар по астероиду, угрожающему Луне

Астероид может столкнуться с Луной в декабре 2032 года

27 сентября 2025, 08:00, ИА Амител

Луна над Барнаулом / Фото: amic.ru

Международная группа ученых, включающая специалистов NASA, рассматривает возможность применения ядерного оружия для уничтожения астероида 2024 YR4, который с вероятностью 4% может столкнуться с Луной в декабре 2032 года, сообщает РБК со ссылкой на arXiv.

Обнаруженный в 2024 году 60-метровый объект, не представляющий прямой угрозы Земле, может быть уничтожен с помощью:

ядерного взрыва мощностью 1 мегатонна;

кинетического удара для изменения орбиты.

Ученые предлагают два сценария:

Коррекция орбиты путем минимального смещения траектории. Радикальное уничтожение с последующим распадом на безопасные фрагменты.

Как отмечают исследователи, детонация заряда на безопасной высоте исключит риски для человечества. Окончательное решение будет принято после сближения астероида с Землей в 2028 году, когда будут уточнены его параметры.