Ученые NASA предложили нанести ядерный удар по астероиду, угрожающему Луне

Астероид может столкнуться с Луной в декабре 2032 года

27 сентября 2025, 08:00, ИА Амител

Луна над Барнаулом / Фото: amic.ru
Луна над Барнаулом / Фото: amic.ru

Международная группа ученых, включающая специалистов NASA, рассматривает возможность применения ядерного оружия для уничтожения астероида 2024 YR4, который с вероятностью 4% может столкнуться с Луной в декабре 2032 года, сообщает РБК со ссылкой на arXiv.

Обнаруженный в 2024 году 60-метровый объект, не представляющий прямой угрозы Земле, может быть уничтожен с помощью:

  • ядерного взрыва мощностью 1 мегатонна;

  • кинетического удара для изменения орбиты.

Ученые предлагают два сценария:

  1. Коррекция орбиты путем минимального смещения траектории.

  2. Радикальное уничтожение с последующим распадом на безопасные фрагменты.

Как отмечают исследователи, детонация заряда на безопасной высоте исключит риски для человечества. Окончательное решение будет принято после сближения астероида с Землей в 2028 году, когда будут уточнены его параметры.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

08:25:39 27-09-2025

А если промажут и в луну попадут ? Рикошетом
Тогда собаки на чё выть будут?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

08:51:58 27-09-2025

Лунатики против?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:43:46 27-09-2025

У кого то руки прям чешутся врезать ядерным... по чему-нибудь...!?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:44:24 27-09-2025

Брюса Вилиса спросите как с астероидом бороться!...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:23:40 27-09-2025

Гость (10:44:24 27-09-2025) Брюса Вилиса спросите как с астероидом бороться!... ... он не помнит уже

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:42:52 27-09-2025

Гость (21:23:40 27-09-2025) он не помнит уже... Тогда фильм пересмотреть...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Влад

14:06:21 27-09-2025

НАТО просто хотят вынести ракеты с ядерным зарядом в околоземное пространство...всё остальное- чистый развод..

  4 Нравится
Ответить
