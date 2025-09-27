Ученые NASA предложили нанести ядерный удар по астероиду, угрожающему Луне
Астероид может столкнуться с Луной в декабре 2032 года
27 сентября 2025, 08:00, ИА Амител
Международная группа ученых, включающая специалистов NASA, рассматривает возможность применения ядерного оружия для уничтожения астероида 2024 YR4, который с вероятностью 4% может столкнуться с Луной в декабре 2032 года, сообщает РБК со ссылкой на arXiv.
Обнаруженный в 2024 году 60-метровый объект, не представляющий прямой угрозы Земле, может быть уничтожен с помощью:
-
ядерного взрыва мощностью 1 мегатонна;
-
кинетического удара для изменения орбиты.
Ученые предлагают два сценария:
-
Коррекция орбиты путем минимального смещения траектории.
-
Радикальное уничтожение с последующим распадом на безопасные фрагменты.
Как отмечают исследователи, детонация заряда на безопасной высоте исключит риски для человечества. Окончательное решение будет принято после сближения астероида с Землей в 2028 году, когда будут уточнены его параметры.
08:25:39 27-09-2025
А если промажут и в луну попадут ? Рикошетом
Тогда собаки на чё выть будут?
08:51:58 27-09-2025
Лунатики против?
10:43:46 27-09-2025
У кого то руки прям чешутся врезать ядерным... по чему-нибудь...!?
10:44:24 27-09-2025
Брюса Вилиса спросите как с астероидом бороться!...
21:23:40 27-09-2025
Гость (10:44:24 27-09-2025) Брюса Вилиса спросите как с астероидом бороться!... ... он не помнит уже
21:42:52 27-09-2025
Гость (21:23:40 27-09-2025) он не помнит уже... Тогда фильм пересмотреть...
14:06:21 27-09-2025
НАТО просто хотят вынести ракеты с ядерным зарядом в околоземное пространство...всё остальное- чистый развод..