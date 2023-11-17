Поможет диета с низким содержанием натрия

17 ноября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Американские ученые нашли простой способ снизить артериальное давление всего за неделю. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале JAMA.

В рамках эксперимента 213 человек в возрасте от 50 до 75 лет прошли два недельных курса диет – с пониженным и с повышенным содержанием натрия. Это такой химический элемент, который входит в состав соли, пищевой соды и глутамата натрия.

В итоге исследователи пришли к выводу, что диета с низким содержанием этого химического вещества снизила давление у подопытных в среднем на 8 мм ртутного столба в сравнении с рационом с большим количеством натрия.