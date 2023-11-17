Ученые нашли способ снизить давление за неделю
Поможет диета с низким содержанием натрия
17 ноября 2023, 07:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Американские ученые нашли простой способ снизить артериальное давление всего за неделю. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале JAMA.
В рамках эксперимента 213 человек в возрасте от 50 до 75 лет прошли два недельных курса диет – с пониженным и с повышенным содержанием натрия. Это такой химический элемент, который входит в состав соли, пищевой соды и глутамата натрия.
В итоге исследователи пришли к выводу, что диета с низким содержанием этого химического вещества снизила давление у подопытных в среднем на 8 мм ртутного столба в сравнении с рационом с большим количеством натрия.
07:50:27 17-11-2023
Давно знаю про это
07:53:30 17-11-2023
Да это давно известно, еште несоленое, давление будет хорошее. Есть невкусно, меньше выделяется слюны, что влияет на пищеварение, из-за чего могут быть проблемы с желудком. Но с давлением нормально
08:46:13 17-11-2023
Пищеварение - очень энергетически затратный процесс, значительно сокращающий общий ресурс и срок жизни организма. Особенно переваривание животного белка. Поэтому вислопузые долго не живут, а гипертония элементарно лечится простой сменой стиля питания, когда с организма снимается излишняя разрушающая организм изнутри физическая нагрузка. Но доступно это только тем, у кого есть сила воли.
13:32:25 17-11-2023
Гость (08:46:13 17-11-2023) Пищеварение - очень энергетически затратный процесс, значите... Мой дедушка был полным весил больше 120кг, он не мог себе завязать шнурки и ходил поэтому в калошах, при этом он прожил 96лет. Пищеварение может конечно и влияет на продолжительность жизни, но скорее всего больше влияет то что мы едим! А именно продукты без всякой химии и глюкоматов, подсластителец и усилителей вкуса! Дедушка всю жизнь жил в селе и ел только своё, всё натуральное , молоко, сметана, масло и всё что даёт земля наша, из покупного и было что соль да сахар. Вода и та из собственного колодца!
13:35:43 17-11-2023
Гость (08:46:13 17-11-2023) Пищеварение - очень энергетически затратный процесс, значите... Да и как насчёт поговорки, ; Пока толстый сохнет, худой сдохнет!". ???? В каждой шутке есть доля правды и в этой тоже она есть!!!!
10:42:57 17-11-2023
Алкогольная диета в первую очередь нужна. Я бухал - давление было 150-170. Полгода не попил - стало 110-120.
13:42:50 17-11-2023
Гость (10:42:57 17-11-2023) Алкогольная диета в первую очередь нужна. Я бухал - давление... Х-З, я 6 лет не пил, а давление е всё равно высокое
11:56:15 17-11-2023
"...снизила давление у подопытных в среднем на 8 мм ртутного столба..."))) Нобелевскую по медецине за цельных 8 мм☝🏾🙃🤑
14:23:35 17-11-2023
Можно долго и упорно фантазировать насчёт вислопузых дедушек и отчаянно пьющих до чёртиков алкашах, но статистика такова, какова она есть и больше никакова. А сегодняшние реалии таковы, что вислопузые массово мрут уже начиная с 40-ка.