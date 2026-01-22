Ученые обнаружили связь между бактерией полости рта и риском агрессивного рака груди

Исследование показало, как микроорганизм способен мигрировать в ткани молочной железы и вызывать предраковые изменения

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Ученые Онкологического центра им. Киммела выявили, что бактерия Fusobacterium nucleatum, обычно обитающая в полости рта и связанная с пародонтитом, может мигрировать в ткани молочной железы и способствовать развитию агрессивных форм рака. Результаты работы опубликованы в журнале Cell Communication and Signaling.

Ранее эта бактерия уже связывалась с колоректальным раком. Новое исследование показало, что, попав в молочную железу через кровоток, микроорганизм запускает воспаление, вызывает повреждения ДНК и ускоряет рост опухолей. В экспериментах на мышах и клеточных культурах ее присутствие усиливало метастазирование в легкие.

Особенно уязвимыми оказались клетки с наследственной мутацией в гене BRCA1: на их поверхности больше рецепторов, к которым легко прикрепляется бактерия. Это приводит к более сильному повреждению ДНК и может объяснять повышенный риск рака у носительниц этой мутации.

Исследователи также раскрыли возможный механизм: бактерия вызывает разрывы ДНК и активирует систему "скорой починки" (негомологичное соединение концов), которая работает с ошибками и повышает риск мутаций. Даже кратковременный контакт усиливал выработку белка DNA-PKcs, связанного с устойчивостью опухоли к лечению.

Ученые подчеркивают, что Fusobacterium nucleatum может выступать внешним фактором, который усугубляет действие генетической предрасположенности, и рекомендуют обращать больше внимания на здоровье полости рта как на возможную меру профилактики.