Ученые развеяли мифы о пользе яблочного уксуса для здоровья

Согласно исследованиям, яблочный уксус не способен защитить от COVID-19 или других вирусных заболеваний

24 сентября 2025, 17:45, ИА Амител

Яблоки / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Эксперты в области питания подвергли сомнению популярные утверждения о чудодейственных свойствах яблочного уксуса. Доктор медицинских наук Саманта Кассетти заявила, что многие рекламируемые преимущества этого продукта не имеют достаточных научных подтверждений, сообщает transsibinfo.

«Согласно исследованиям, яблочный уксус не способен защитить от COVID-19 или других вирусных заболеваний. Хотя некоторые данные указывают на возможное положительное влияние на уровень сахара в крови и холестерин, эти эффекты требуют дополнительного изучения. При этом продукт может представлять опасность для зубной эмали из-за высокой кислотности», – пишет издание.

Диетолог подчеркивает, что яблочный уксус не является эффективным средством для значительного похудения. Его основная польза заключается в способности улучшать вкус полезных продуктов, таких как овощи и бобовые, что может способствовать переходу на здоровое питание.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение проверенным методам поддержания здоровья: сбалансированному питанию, регулярной физической активности и достаточному сну.