Ученые считают, что межзвездный объект 3I/ATLAS может быть инопланетным кораблем
При этом пришельцы пытаются скрыться
29 июля 2025, 23:28, ИА Амител
Обнаруженный в Солнечной системе 1 июля межзвездный объект 3I/ATLAS может быть не просто кометой, а враждебным для человечества инопланетным кораблем. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на заявления западных ученых.
В частности, такую гипотезу выдвинули астрофизики Гарварда. По их мнению, в действительности объект является космическим кораблем, который принадлежит внеземным цивилизациям. Один из сторонников теории Ави Леб отметил, что инопланетяне могут пытаться скрыть себя. Когда 3I/ATLAS приблизится к Солнцу в конце ноября, его будет сложно зафиксировать.
"Это может быть сделано намеренно, чтобы избежать детальных наблюдений с помощью наземных телескопов в период максимальной яркости объекта", — предположил ученый.
Группа ученых из Корнеллского университета считает, что 3I/ATLAS может быть технологическим артефактом и даже обладать активным интеллектом с непредсказуемыми намерениями. Исследователи утверждают, что человечеству ничего не останется, кроме как ждать его прибытия "с распростертыми объятиями".
Напомним, что 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля. Объект прибыл из межзвездного пространства, а траектория и скорость указывают, что он не связан гравитационно с Солнцем и покинет Солнечную систему после пролета. Диаметр оценивается в 10-20 км, однако точные размеры зависят от составы. Объект обладает хвостом, что подтверждает его кометную природу.
00:02:19 30-07-2025
для звезды смерти маловат диаметр.
дарт вейдер на мелочь не разменивался
00:09:54 30-07-2025
Отберите у этих учёных грибы.
02:49:22 30-07-2025
Брюс Уиллис нас спасет...
08:58:23 30-07-2025
Гость (02:49:22 30-07-2025) Брюс Уиллис нас спасет... ... Да уже кто б его спас.
09:18:15 30-07-2025
Гость (08:58:23 30-07-2025) Да уже кто б его спас.... Щука волшебная нас спасет. в тандеме с Иванушкой.
ну и пару СБЧ повышенной мощности.
09:13:29 30-07-2025
"Можеть лучше про реактор,
там, про любимый лунный трактор?
Ведь нельзя же, год подряд —
То тарелкеми пугають,
дескать, подлые, летають, —
то у вас собаки лають,
то руины говорять." (с)
09:32:00 30-07-2025
ППШариков (09:13:29 30-07-2025) "Можеть лучше про реактор,там, про любимый лунный тракто... при пересечении границ Земли им насчитают утильсбор?
09:21:48 30-07-2025
только по факту ни один ученый так не считает
09:36:52 30-07-2025
Это "Орешник", запущенный с Проксимы Центавра. Но без боевой части, и не по нам, чисто продемонстрировать возможности ВПК Проксимы Центавра. Они хотели вселить ужас в наши сердца, по факту всем всё сугубо до лампочки.