Ученые считают, что межзвездный объект 3I/ATLAS может быть инопланетным кораблем

При этом пришельцы пытаются скрыться

29 июля 2025, 23:28, ИА Амител

Обнаруженный в Солнечной системе 1 июля межзвездный объект 3I/ATLAS может быть не просто кометой, а враждебным для человечества инопланетным кораблем. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на заявления западных ученых.

В частности, такую гипотезу выдвинули астрофизики Гарварда. По их мнению, в действительности объект является космическим кораблем, который принадлежит внеземным цивилизациям. Один из сторонников теории Ави Леб отметил, что инопланетяне могут пытаться скрыть себя. Когда 3I/ATLAS приблизится к Солнцу в конце ноября, его будет сложно зафиксировать.

"Это может быть сделано намеренно, чтобы избежать детальных наблюдений с помощью наземных телескопов в период максимальной яркости объекта", — предположил ученый.

Группа ученых из Корнеллского университета считает, что 3I/ATLAS может быть технологическим артефактом и даже обладать активным интеллектом с непредсказуемыми намерениями. Исследователи утверждают, что человечеству ничего не останется, кроме как ждать его прибытия "с распростертыми объятиями".

Напомним, что 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля. Объект прибыл из межзвездного пространства, а траектория и скорость указывают, что он не связан гравитационно с Солнцем и покинет Солнечную систему после пролета. Диаметр оценивается в 10-20 км, однако точные размеры зависят от составы. Объект обладает хвостом, что подтверждает его кометную природу.