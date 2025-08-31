Ученые спрогнозировали мощную магнитную бурю в ближайшие дни

В Барнауле возможно полярное сияние

31 августа 2025, 21:59, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Мощная магнитная буря ожидается на Земле 2 сентября. Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) ИКИ РАН в Telegram-канале, геомагнитные возмущения начнут возрастать с 19:00 1 сентября и продлятся от 30 до 45 часов – 2 сентября и часть 3 сентября.

«Пик геомагнитных возмущений должен быть пройден около полудня во вторник, когда геомагнитные индексы выйдут на примерный уровень Kp=7, что соответствует магнитным бурям категории G3», – добавили ученые.

Подобные бури являются сильными и способны приводить к увеличению сноса с орбиты космических аппаратов, ложным срабатываниям защиты в энергетических системах, прерываниям радиосвязи и перерывам в спутниковой навигации. Полярные сияния могут быть видны до средних широт – 50-55 градусов. В числе подобных мест находится и Барнаул, расположенный на 53 градусах 22 минутах северной широты.

До момента прихода облака плазмы к Земле новой информации, скорее всего, не будет. Сейчас оно находится в невидимой зоне, так как вышло из поля зрения солнечных коронографов. Снова видимым оно станет лишь за час до удара по планете.