Ученые выяснили, что грипп и коронавирус "пробуждают" спящие раковые клетки
Эксперт сравнил процесс с тлеющими углями в оставленном костре, которые могут вспыхнуть от ветра
01 августа 2025, 23:20, ИА Амител
Респираторные вирусные инфекции, такие как грипп и коронавирус, могут "разбудить" спящие раковые клетки у пациентов, имеющих в анамнезе онкологические заболевания. Как сообщает Transsib.info, к этому выводу пришли американские ученые, которые провели эксперимент на мышах с диссеминированными онкологическими клетками.
Диссменированные раковые клетки — это те, которые отделились от основной опухоли и распространились по организму, после чего перешли в состояние "сна". Животных с ними заразили коронавирусом и гриппом. Обе инфекции привели к воспалительной реакции, которая активировала спящие раковые клетки в лёгких.
"Эти процессы сравнимы с тлеющими углями в оставленном костре, которые могут вновь вспыхнуть под воздействием сильного ветра, каким для раковых клеток становятся дыхательные вирусы., — сказал старший автор исследования и заместитель директора Онкологического центра Университета Колорадо Джеймс ДеГрегори.
17:09:50 02-08-2025
Т.е те кому прививки ставили, все в группе риска?
20:22:51 03-08-2025
любой иммунный стресс это триггер рака. И особенно - беременность.
11:54:38 04-08-2025
о как повернули. может быть прибивочки?