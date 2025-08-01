Ученые выяснили, что грипп и коронавирус "пробуждают" спящие раковые клетки

Эксперт сравнил процесс с тлеющими углями в оставленном костре, которые могут вспыхнуть от ветра

Респираторные вирусные инфекции, такие как грипп и коронавирус, могут "разбудить" спящие раковые клетки у пациентов, имеющих в анамнезе онкологические заболевания. Как сообщает Transsib.info, к этому выводу пришли американские ученые, которые провели эксперимент на мышах с диссеминированными онкологическими клетками.

Диссменированные раковые клетки — это те, которые отделились от основной опухоли и распространились по организму, после чего перешли в состояние "сна". Животных с ними заразили коронавирусом и гриппом. Обе инфекции привели к воспалительной реакции, которая активировала спящие раковые клетки в лёгких.