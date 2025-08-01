Врач назвала самую опасную для здоровья диету

Анна Марченко утверждает, что резкое ограничение калорий грозит не только возвращением прежнего веса, но и психологическими проблемами

01 августа 2025, 15:40, ИА Амител

Фото: Diana Polekhina / unsplash.com

Популярные диеты для быстрого похудения могут нанести серьезный вред здоровью, сообщила "Ленте.ру" эндокринолог Анна Марченко.

По словам врача, краткосрочные рационы с резким снижением калорий действительно помогают за несколько недель сбросить до 10 кг за счет дефицита калорий и потери жидкости, но вскоре вес возвращается.

Кроме того, резкие ограничения часто приводят к срывам и формированию расстройств пищевого поведения.

Марченко также предостерегла от диет, исключающих целые группы продуктов — например, кетодиета. Несмотря на эффект похудения, она повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, провоцирует рост холестерина и может обострить мочекаменную или желчекаменную болезнь.