Ученый предупредил россиян о новых "погодных катаклизмах" осенью

На Земле продолжается глобальное потепление

29 июля 2025, 10:34, ИА Амител

Осень / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Резкие "климатические скачки" продолжат сотрясать нашу страну этой осенью, рассказал исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин в эфире канала "Россия-1".

По его словам, осенью опять придется готовиться к удару стихии. А в будущем Россию ждет большое количество природных катаклизмов и глобальное потепление, особенно в северных регионах, и начнутся те же изменения, что ранее коснулись некоторых стран Западной Европы. 

«Если мы вспомним прекрасные картины голландских живописцев, там люди на коньках катаются в Голландии. Где вы сейчас увидите в Голландии лед зимой?» - подчеркнул Родин.

Он отметил, что зимы в России стали теплее. Особенно это заметно в арктических широтах.

«Наверное, самое заметное изменение климата нашей планеты происходит сейчас в Арктике», - указал ученый.

Фото: кадр из фильма

Гость

11:09:20 29-07-2025

Если коротко, то зимой будет холодно, а летом - жарко.

