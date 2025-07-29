На Земле продолжается глобальное потепление

29 июля 2025, 10:34, ИА Амител

Осень / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Резкие "климатические скачки" продолжат сотрясать нашу страну этой осенью, рассказал исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин в эфире канала "Россия-1".

По его словам, осенью опять придется готовиться к удару стихии. А в будущем Россию ждет большое количество природных катаклизмов и глобальное потепление, особенно в северных регионах, и начнутся те же изменения, что ранее коснулись некоторых стран Западной Европы.

«Если мы вспомним прекрасные картины голландских живописцев, там люди на коньках катаются в Голландии. Где вы сейчас увидите в Голландии лед зимой?» - подчеркнул Родин.

Он отметил, что зимы в России стали теплее. Особенно это заметно в арктических широтах.