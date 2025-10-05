Барнаульцы назвали главные качества идеального учителя
Как выяснилось, наиболее важные качества для педагога - профессионализм и терпение
05 октября 2025, 07:45, ИА Амител
Согласно исследованию сервиса SuperJob, только треть жителей Барнаула (33%) считают профессию учителя престижной в современном мире.
Опрос показал значительный разрыв в восприятии профессии между поколениями: среди респондентов 45+ престижность педагогического труда признают 38%, тогда как среди молодежи до 35 лет – лишь 23%.
Половина опрошенных (50%) уверены, что за последнее десятилетие социальный статус учителя понизился. Наиболее пессимистично настроена молодежь: 62% респондентов до 35 лет констатируют снижение статуса профессии.
Жители города также определили ключевые качества идеального педагога:
профессионализм (28%);
терпение (21%);
доброта (19%);
любовь к детям и стрессоустойчивость (по 13%).
Исследование выявило гендерные различия в предпочтениях: мужчины ценят в учителях прежде всего профессионализм, а женщины – любовь к детям, ответственность и справедливое отношение к ученикам.
21:26:50 02-10-2025
это должна быть молодая женщина. Или студентка, или после института.
Симпатичная.
С харизмой.
Весёлая и коммуникабельная.
22:50:36 02-10-2025
Шинник (21:26:50 02-10-2025) это должна быть молодая женщина. Или студентка, или после ин... Тогда вам не в школу или до. учебное учреждение , а в телевизор.
07:54:18 05-10-2025
Гость (22:50:36 02-10-2025) Тогда вам не в школу или до. учебное учреждение , а в телеви... Каждый день валять шины, одно однообразие, вот и хочется ему харизма.
07:40:14 03-10-2025
В обшем, бесправный терпила, не открывающий рта. Удобный.
07:56:11 05-10-2025
Гость (07:40:14 03-10-2025) В обшем, бесправный терпила, не открывающий рта. Удобный. ... Чтобы на выборах в УИК, "правильно" подсчитал голоса.
08:51:10 05-10-2025
Моя первая учительница, строгая но справедливая. Большая благодарность ей, за науку - "дело мастера боится" и за то, что открыла глаза - попы всех религий, это ядовитый опиум для народа, что позволило не попася в их сети, и благодаря Богу - Создателю, прожить, и жить без потрясений в это дьявольском мире.
09:30:58 05-10-2025
Ни какого терпения
Взял указку и зарядил в доль телятины ,с записью в днвнике.
Адома ещё ремня получит
УЧИТЕЛЬ ВСЕГДА ПРАВ !!!
(И всех яжематерей-брошенок на учёт)
13:24:49 05-10-2025
Гость (09:30:58 05-10-2025) Ни какого терпенияВзял указку и зарядил в доль телятины ... Детей в детдом, а их в дурдом!
19:12:13 05-10-2025
Гость (13:24:49 05-10-2025) Детей в детдом, а их в дурдом! ...
Маманьки, да хоть обминуситесь. Корзиночки вас или в дурдом или в дом престарелых отправят, как только станете обузой.