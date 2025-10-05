Барнаульцы назвали главные качества идеального учителя

Как выяснилось, наиболее важные качества для педагога - профессионализм и терпение

05 октября 2025, 07:45, ИА Амител

Учитель и ученики школы в поселке Южном / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Согласно исследованию сервиса SuperJob, только треть жителей Барнаула (33%) считают профессию учителя престижной в современном мире.

Опрос показал значительный разрыв в восприятии профессии между поколениями: среди респондентов 45+ престижность педагогического труда признают 38%, тогда как среди молодежи до 35 лет – лишь 23%.

Половина опрошенных (50%) уверены, что за последнее десятилетие социальный статус учителя понизился. Наиболее пессимистично настроена молодежь: 62% респондентов до 35 лет констатируют снижение статуса профессии.

Жители города также определили ключевые качества идеального педагога:

профессионализм (28%);

терпение (21%);

доброта (19%);

любовь к детям и стрессоустойчивость (по 13%).

Исследование выявило гендерные различия в предпочтениях: мужчины ценят в учителях прежде всего профессионализм, а женщины – любовь к детям, ответственность и справедливое отношение к ученикам.