Уголовное дело возбудили после крушения вертолета Robinson на Алтае

Доклад о ходе расследования представят главе Следственного комитета РФ

21 июля 2025, 10:25, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

После крушения вертолета Robinson в Республике Алтай возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление на транспорте.

Предварительно, судно рухнуло в Телецкое озеро около 02:00 20 июля. Пилот не справился с управлением, из-за чего вертолет упал в воду и затонул. На борту, включая летчика, находились два человека. Их госпитализировали с травмами.

"Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна)", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным Следственного комитета, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела.