Уголовное дело возбудили после крушения вертолета Robinson на Алтае
Доклад о ходе расследования представят главе Следственного комитета РФ
21 июля 2025, 10:25, ИА Амител
После крушения вертолета Robinson в Республике Алтай возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление на транспорте.
Предварительно, судно рухнуло в Телецкое озеро около 02:00 20 июля. Пилот не справился с управлением, из-за чего вертолет упал в воду и затонул. На борту, включая летчика, находились два человека. Их госпитализировали с травмами.
"Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна)", – уточнили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По данным Следственного комитета, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела.
12:50:07 21-07-2025
Заплатить 200 тысяч и через 15 минут искупаться в ледяной воде.
15:24:54 21-07-2025
Там хоть место на дне еще свободное осталось?
Ракам ползать негде, все в вертолетах и самолетах.