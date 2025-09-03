Женщина обворовала человека прямо в отделе полиции на Камчатке. Видео
Кражу зафиксировала камера наблюдения
03 сентября 2025, 13:37, ИА Амител
В Елизове, на Камчатке, 50-летняя женщина умудрилась ограбить человека прямо в здании полиции, сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Местная жительница пришла с заявлением, а на выходе увидела спящего мужчину с телефоном рядом. Не раздумывая, женщина схватила гаджет и быстро покинула отделение.
Однако далеко уйти не удалось. Кражу зафиксировала камера наблюдения. В итоге телефон пришлось вернуть владельцу.
«На суде женщина раскаялась и принесла извинения. Ей назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ», – пишет Telegram-канал.
