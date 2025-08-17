Уиткофф заявил, что РФ и США договорились о гарантиях безопасности для Украины

18 августа Трамп обсудит с Зеленским вопрос территорий

17 августа 2025, 21:45, ИА Амител

США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

«Мы смогли добиться следующей уступки: Соединенные Штаты могли бы предложить статью 5, например, защиту, что, собственно, и является одной из реальных причин, по которым Украина хочет быть в НАТО. Нам удалось обойти это и договориться о том, что Соединенные Штаты могли бы предоставить защиту по типу статьи 5, и это был первый случай, когда мы услышали согласие русских на это», – заявил он.

Речь идет о пятой статье устава НАТО. Она предполагает собой ответ всех членов военного блока, в том числе и вооруженный, на нападение любой страны на одного из членов Североатлантического альянса.

Уиткофф также заявил, что на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского 18 августа будет обсуждаться вопрос территорий при урегулировании конфликта. По словам спецпосланника, земля – это "фундаментальный вопрос", который не мог быть полностью обсужден на встрече Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

Спецпосланник подчеркнул, что детали решений о территориальных обменах и договоренностях с Россией должен принимать сам Киев.