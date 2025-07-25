Украинские танки вплотную подошли к границе Таиланда и Камбоджи
Танки "Оплот" стоят на границе двух азиатских государств
25 июля 2025, 15:00, ИА Амител
Вооруженные силы Таиланда развернули на границе с Камбоджей танки Т-84 "Оплот" украинского производства, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Defense-Blog.
Тайский военный обозреватель Сомпонг Нондхаса написал в соцсетях, что 24 июля Бангкок отправил танковое подразделение "Оплот" для обстрела войск Камбоджи в районе храмового комплекса Пра Вихеар.
В ночь с 23 на 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи начались перестрелки между сухопутными войсками на спорном участке. Таиланд обвинил противника в разжигании конфликта и нанес удар ВВС по территории соседа, а также заявил об обстреле Камбоджей тайской военной базы и гражданских объектов, что привело к жертвам среди мирных. В итоге Бангкок объявил о начале военной операции против соседа.
Спор между государствами происходит с 1904 года, когда Сиам (название Таиланда в то время) и Франция (среди колоний которой была Камбоджа) заключили договор об определении границ. При этом сама граница оспаривается с 1953 года – с момента получения Камбоджей независимости.
15:12:03 25-07-2025
танов Т-84 "Оплот" украинского производства не существует. есть т-64
15:59:02 25-07-2025
Гость (15:12:03 25-07-2025) танов Т-84 "Оплот" украинского производства не существует. ... Т-64 - Советский средний танк, принятый на вооружение в 1966 году Армией СССР.
18:51:52 25-07-2025
Гость (15:12:03 25-07-2025) танов Т-84 "Оплот" украинского производства не существует. ... Это разные танки. Украинский танк - модернизация нашего Т-80
16:10:02 25-07-2025
звучит как анекдот
19:45:06 25-07-2025
Между Украиной и Таиландом был контракт на поставку 49 танков от 2012 года.
Украина со скрипом и большой просрочкой выполнила контракт.
Украине вообще после распада СССР досталась чуть ли не половина оружия всего СССР. Они много лет по всему мира распродавали его, проводили декоммунизацию с пользой для кармана.