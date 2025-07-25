Украинские танки вплотную подошли к границе Таиланда и Камбоджи

Танки "Оплот" стоят на границе двух азиатских государств

25 июля 2025, 15:00, ИА Амител

Танк / Фото иллюстративное: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вооруженные силы Таиланда развернули на границе с Камбоджей танки Т-84 "Оплот" украинского производства, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Defense-Blog.

Тайский военный обозреватель Сомпонг Нондхаса написал в соцсетях, что 24 июля Бангкок отправил танковое подразделение "Оплот" для обстрела войск Камбоджи в районе храмового комплекса Пра Вихеар.

В ночь с 23 на 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи начались перестрелки между сухопутными войсками на спорном участке. Таиланд обвинил противника в разжигании конфликта и нанес удар ВВС по территории соседа, а также заявил об обстреле Камбоджей тайской военной базы и гражданских объектов, что привело к жертвам среди мирных. В итоге Бангкок объявил о начале военной операции против соседа.

Спор между государствами происходит с 1904 года, когда Сиам (название Таиланда в то время) и Франция (среди колоний которой была Камбоджа) заключили договор об определении границ. При этом сама граница оспаривается с 1953 года – с момента получения Камбоджей независимости.