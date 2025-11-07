В Удмуртии украинского заключенного обвинили в экстремизме за демонстрацию татуировок
Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет
07 ноября 2025, 23:00, ИА Амител
В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего гражданина Украины, отбывающего наказание в одной из колоний региона, сообщает udm-info.ru.
По версии следствия, осужденный является сторонником идеологии экстремистской организации и открыто демонстрировал другим заключенным и персоналу исправительного учреждения татуировки с соответствующей символикой.
Уголовное дело возбуждено по статье 282.4 УК РФ ("Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций"). В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательной базы.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
10:01:25 08-11-2025
Просто надо без наркоза срезать кусман шкурки.
12:25:58 08-11-2025
Musik (10:01:25 08-11-2025) Просто надо без наркоза срезать кусман шкурки. ... Ну Вы садист и фашист батенька. Чем же Вы отличаетесь от них? Смешно как-то. Какой-то чудик изрисовал себя красками, а кто-то злится. Тут потешаться нужно. На смех его поднять, а не калечить. Он итак умственный калека.