В Удмуртии украинского заключенного обвинили в экстремизме за демонстрацию татуировок

Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет

07 ноября 2025, 23:00, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего гражданина Украины, отбывающего наказание в одной из колоний региона, сообщает udm-info.ru.

По версии следствия, осужденный является сторонником идеологии экстремистской организации и открыто демонстрировал другим заключенным и персоналу исправительного учреждения татуировки с соответствующей символикой.

Уголовное дело возбуждено по статье 282.4 УК РФ ("Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций"). В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательной базы.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Экстремизм

Комментарии 2

Musik

10:01:25 08-11-2025

Просто надо без наркоза срезать кусман шкурки.

Гость

12:25:58 08-11-2025

Musik (10:01:25 08-11-2025) Просто надо без наркоза срезать кусман шкурки. ... Ну Вы садист и фашист батенька. Чем же Вы отличаетесь от них? Смешно как-то. Какой-то чудик изрисовал себя красками, а кто-то злится. Тут потешаться нужно. На смех его поднять, а не калечить. Он итак умственный калека.

