В Удмуртии украинского заключенного обвинили в экстремизме за демонстрацию татуировок

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего гражданина Украины, отбывающего наказание в одной из колоний региона, сообщает udm-info.ru.

По версии следствия, осужденный является сторонником идеологии экстремистской организации и открыто демонстрировал другим заключенным и персоналу исправительного учреждения татуировки с соответствующей символикой.

Уголовное дело возбуждено по статье 282.4 УК РФ ("Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций"). В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательной базы.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.