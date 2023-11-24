Улицы Барнаула очистили от снега и обработали против гололеда
Днем при необходимости эти работы будут продолжены
24 ноября 2023, 09:31, ИА Амител
Фото: мэрия Барнаула
В ночь на 24 ноября улицы Барнаула очистили от снега и обработали противогололедными реагентами, сообщили в мэрии.
В работе было задействовано порядка 50 единиц техники. Они трудились как на центральных улицах и проспектах, так и в других частях города. Кроме дорог, снег убирали с тротуаров, остановок и подходов к пешеходным переходам.
Днем 24 ноября работы по противогололедной обработке и очистке при необходимости продолжат. На улицах будет работать 86 единиц техники и 119 дорожников.
По прогнозу, сегодня в Барнауле будет от 2 до 4 градусов тепла.
10:03:38 24-11-2023
Когда снега нет - чистят, а когда есть куда-то пропадают(
10:11:31 24-11-2023
А что чистить то? все за ночь растаяло )))
10:19:59 24-11-2023
Гость (10:11:31 24-11-2023) А что чистить то? все за ночь растаяло )))... Тысячи тонн снега вывезены!
10:23:28 24-11-2023
Гость (10:11:31 24-11-2023) А что чистить то? все за ночь растаяло )))... В том и фишка!))))
10:25:32 24-11-2023
А где снег то нашли?
11:00:34 24-11-2023
Смету озвучьте.
11:52:05 24-11-2023
Гость (11:00:34 24-11-2023) Смету озвучьте.... Прекратите раскачивать лодку
11:50:40 24-11-2023
так вот куда снег пропадает))
12:14:19 24-11-2023
это они не снег почистили, а карманы налогоплательщиков
13:38:07 24-11-2023
Заставь дурака богу молиться… он лоб разобьет!
13:39:57 24-11-2023
Набили!!!
20:30:23 24-11-2023
Если снег перевозить с одной улицы на другую, то его можно чистить бесконечно. Просто печаль. Какой снег??? Что эти люди курят???
20:40:38 24-11-2023
Снега было - завались!