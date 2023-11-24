Улицы Барнаула очистили от снега и обработали против гололеда

Днем при необходимости эти работы будут продолжены

24 ноября 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В ночь на 24 ноября улицы Барнаула очистили от снега и обработали противогололедными реагентами, сообщили в мэрии.

В работе было задействовано порядка 50 единиц техники. Они трудились как на центральных улицах и проспектах, так и в других частях города. Кроме дорог, снег убирали с тротуаров, остановок и подходов к пешеходным переходам.

Днем 24 ноября работы по противогололедной обработке и очистке при необходимости продолжат. На улицах будет работать 86 единиц техники и 119 дорожников.

По прогнозу, сегодня в Барнауле будет от 2 до 4 градусов тепла.