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Улицы Барнаула очистили от снега и обработали против гололеда

Днем при необходимости эти работы будут продолжены

24 ноября 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула
Фото: мэрия Барнаула

В ночь на 24 ноября улицы Барнаула очистили от снега и обработали противогололедными реагентами, сообщили в мэрии.

В работе было задействовано порядка 50 единиц техники. Они трудились как на центральных улицах и проспектах, так и в других частях города. Кроме дорог, снег убирали с тротуаров, остановок и подходов к пешеходным переходам.

Днем 24 ноября работы по противогололедной обработке и очистке при необходимости продолжат. На улицах будет работать 86 единиц техники и 119 дорожников.

По прогнозу, сегодня в Барнауле будет от 2 до 4 градусов тепла.

Барнаул

Комментарии 13

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Гость

10:03:38 24-11-2023

Когда снега нет - чистят, а когда есть куда-то пропадают(

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Гость

10:11:31 24-11-2023

А что чистить то? все за ночь растаяло )))

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Гость

10:19:59 24-11-2023

Гость (10:11:31 24-11-2023) А что чистить то? все за ночь растаяло )))... Тысячи тонн снега вывезены!

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Гость

10:23:28 24-11-2023

Гость (10:11:31 24-11-2023) А что чистить то? все за ночь растаяло )))... В том и фишка!))))

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Гость

10:25:32 24-11-2023

А где снег то нашли?

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Гость

11:00:34 24-11-2023

Смету озвучьте.

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Гость

11:52:05 24-11-2023

Гость (11:00:34 24-11-2023) Смету озвучьте.... Прекратите раскачивать лодку

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Гость

11:50:40 24-11-2023

так вот куда снег пропадает))

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Гость

12:14:19 24-11-2023

это они не снег почистили, а карманы налогоплательщиков

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Владимир

13:38:07 24-11-2023

Заставь дурака богу молиться… он лоб разобьет!

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А саои

13:39:57 24-11-2023

Набили!!!

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Гость

20:30:23 24-11-2023

Если снег перевозить с одной улицы на другую, то его можно чистить бесконечно. Просто печаль. Какой снег??? Что эти люди курят???

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Гость

20:40:38 24-11-2023

Снега было - завались!

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